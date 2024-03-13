В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Ивича

Амарал сомневается по поводу назначения Ивича в «Спартак» из-за разногласий тренера с руководством «Краснодара» по трансферам (Metaratings)
В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Владимира Ивича.
Сегодня «Краснодар» объявил об отставке главного тренера.
Как сообщает Metaratings, Ивич не является приоритетным кандидатом «Спартака» на замену Гильермо Абаскалю, поскольку спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сомневается по поводу его приглашения. В частности, сомнения вызваны разногласиями тренера с руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.
Отмечается, что «Спартак» вернется к варианту с Ивичем в случае, если не договорится с основными кандидатами, предложенными Амаралом.
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Амарал сомневается по поводу назначения Ивича в «Спартак» из-за разногласий тренера с руководством «Краснодара» по трансферам (Metaratings)