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Амарал сомневается по поводу назначения Ивича в «Спартак» из-за разногласий тренера с руководством «Краснодара» по трансферам  (Metaratings)

В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Владимира Ивича.

В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Ивича
© Sports.ru

Сегодня «Краснодар» объявил об отставке главного тренера.

Как сообщает Metaratings, Ивич не является приоритетным кандидатом «Спартака» на замену Гильермо Абаскалю, поскольку спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сомневается по поводу его приглашения. В частности, сомнения вызваны разногласиями тренера с руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.

Отмечается, что «Спартак» вернется к варианту с Ивичем в случае, если не договорится с основными кандидатами, предложенными Амаралом.

Футбол
Гильермо Абаскаль
Владимир Ивич
Спартак