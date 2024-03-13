В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Ивича

В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Владимира Ивича.

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Сегодня «Краснодар» объявил об отставке главного тренера.

Как сообщает Metaratings, Ивич не является приоритетным кандидатом «Спартака» на замену Гильермо Абаскалю, поскольку спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сомневается по поводу его приглашения. В частности, сомнения вызваны разногласиями тренера с руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.

Отмечается, что «Спартак» вернется к варианту с Ивичем в случае, если не договорится с основными кандидатами, предложенными Амаралом.