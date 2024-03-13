Ультрас «Барселоны» попытались атаковать болельщиков «Наполи» перед матчем ЛЧ.

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Вчера «Барселона» обыграла «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) и вышла в 1/4 финала.

Как сообщает As со ссылкой на El Pais, перед началом матча представители ультрас-группировки «Барселоны» Boixos Nois сломали ограждение в попытке прорваться на стадион, чтобы напасть на болельщиков «Наполи», а также бросали камни, стеклянные бутылки, консервные банки и пиротехнику. Представителям каталонской полиции, сопровождавшим болельщиков команды гостей, удалось сдержать ультрас, однако в результате столкновений пострадали 16 полицейских, при этом одному из них потребуется операция после разрыва ахиллова сухожилия.

Отмечается, что в день игры в Барселону приехало около 4 тысяч болельщиков «Наполи». Власти Испании объявили матч мероприятием «повышенного риска».