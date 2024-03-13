Топоп готов заменить Акинфеева в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп заявил, что готов заменить Игоря Акинфеева через два года.

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«Готов ли стать основным вратарем ЦСКА? Готов. Но есть Игорь Владимирович [Акинфеев]. Мое дело — идти от игры к игре и наслаждаться тренировками. Сколько Акинфеев способен играть на высоком уровне? В моральном плане — еще лет 10 готов. Акинфеев позитивно себя чувствует на тренировках. В этом плане все хорошо», — приводит слова Торопа Sport24.

Тороп отметил, что не знает, кто будет вратарем ЦСКА через два года.

В десяти матчах этого сезона Тороп пропустил десять голов и два раза сыграл на ноль. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего вратаря в 800 тысяч евро.

В 19 матчах этого сезона Акинфеев пропустил 21 гол и семь раз сыграл на ноль. Контракт 37-летнего вратаря с «армейцами» действует до 30 июня.

После 20 туров ЦСКА с 32 очками занимает четвертое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – восемь очков.