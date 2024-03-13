Суперлига Европы больше не сможет использовать текущее название.

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Как передает The Telegraph, датская Суперлига официально зарегистрировала в Евросоюзе свое название в качестве товарного знака, принадлежащего совместно 12 командам высшего дивизиона Дании. Это означает, что проекту Суперлиги Европы будет необходимо сменить название.

Отмечается, что Суперлига Европы также планировала зарегистрировать товарный знак, однако суд ЕС вынес решение в пользу датской лиги.