Стало известно, кто предложил «Спартаку» кандидатуру Владимира Ивича

Кандидатуру Владимира Ивича в «Спартак» в ноябре 2023 года предлагал Игорь Корнеев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно Корнеев был тем, кто убеждал руководство красно-белых, что Ивич отличный вариант для «Спартака».

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Владимир Ивич тренировал «Краснодар» с января 2023-го по 13 марта 2024 года. Краснодарский клуб уволил сербского тренера после того, как команда вылетела из Fonbet Кубка России, уступив «Химкам» (0:2), а также набрала всего лишь одно очко в двух матчах чемпионата страны с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (1:2). Все три матча состоялись после возобновления сезона. «Краснодар» уступил первое место в турнирной таблице РПЛ «Зениту» (40 очков). Отставание от действующего чемпиона страны составляет одно очко.