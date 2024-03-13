Органы юстиции Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса

Органы юстиции Нидерландов работают над экстрадицией нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщил криминальный журналист Джон ван ден Хеувел газете De Telegraaf.

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«Я знаю, что органы юстиции Нидерландов действительно работают за кулисами, чтобы добиться его экстрадиции. Это происходит в абсолютной тишине, потому что люди меньше всего хотят оскорбить Дубай. Это вызывает серьезные опасения. Конечно, возможность экстрадиции существует, если кто-то подозревается или осужден, но все это происходит очень медленно и вяло. А если Дубай заявит: «Мы позволим ему вернуться в Москву», чего стоит такой договор об экстрадиции? Тогда его можно смело отправлять в мусорное ведро», – приводит слова журналиста De Telegraaf.

Напомним, 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП.