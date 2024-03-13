В прокуратуре Нидерландов сделали заявление по поводу ареста Промеса

Окружная прокуратура Амстердама на своем официальном сайте опубликовала заявление об аресте в ОАЭ футболиста «Спартака» Квинси Промеса без упоминания имени.

«После конструктивного сотрудничества властей ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании «красного уведомления», выпущенного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», — сказано в заявлении.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

СМИ: Промеса арестовали в Дубае по запросу Нидерландов

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Промес не выезжал со «Спартаком» на сборы и тренировался по индивидуальной программе в Москве. В этом году он полетел вместе с командой.