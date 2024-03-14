Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Стали известны все восемь команд, которые пробились в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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В четвертьфинале турнира сыграют «Арсенал» (Англия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) и «Атлетико» (Испания). Последними командами, которые вышли в ¼ финала, в среду стали «Боруссия», обыгравшая ПСВ (2:0), и «Атлетико», в серии пенальти переигравший миланский «Интер».

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 15 марта.