Экс-игрок «Спартака»: на карьере Промеса можно ставить крест

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ.

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«За свои поступки надо отвечать, сейчас уже ничего не сделаешь. Конечно, шесть лет — это много, он вычеркнет их из своей жизни. Я думаю, что на его карьере можно поставить крест. Ему, наверное, надо было сидеть здесь, в России, чтобы его никто не трогал», — приводит слова Гаврилова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.