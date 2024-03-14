Мурад Мусаев стал главным тренером “Краснодара”

Мурад Мусаев вернулся на должность главного тренера “Краснодара”, сообщает пресс-служба “быков”.

“Краснодар” заключил контракт с Мусаевым до конца нынешнего сезона. Отметим, что Мурад Олегович уже работал в стане южан с 2018 по 2021 год. Под его руководством “быки” завоевали “бронзу” Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 13 марта, стало известно о том, что “Краснодар” разорвал контракт с Владимиром Ивичем. Серб возглавлял команду с прошлого года.

Напомним, после 20 туров чемпионата России по футболу “Краснодар” с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице.