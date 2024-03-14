Аршавин высказался о промахе Мартинеса в серии пенальти с «Атлетико»

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал серию пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером».

Встреча состоялась в Мадриде. Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу «Атлетико», дополнительное время прошло без голов, в серии пенальти игроки испанской команды оказались точнее — 3:2. Решающим стал промах форварда и капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса, который отправил мяч выше ворот.

— Когда ты отыграл 120 минут, особенно Лаутаро… Это большие мастера, попасть с 11 метров в ворота для них не составляет труда. Но кто‑то все равно должен промазать. Накапливается усталость, ноги уже не те, так или иначе нервничаешь. Это приводит к тому, что или удар парирует вратарь, или мяч не попадает в створ. «Интер» в чемпионате имеет право на ошибку, причем не на одну. Трудно представить лучшую ситуацию для них, хороший отрыв (в таблице), хорошая игра. «Интер» был собран, но, несмотря на то, что во втором тайме дополнительного времени имел преимущество, выглядел более уставшим, чем «Атлетико». «Матрасники» проявили лучшие качества при Симеоне. Грубоватые, очень жесткие, всегда на грани. «Интер» с этим не справился, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 15 марта.