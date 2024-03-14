Полузащитник «Реала» вызван в сборную Марокко

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас будет выступать за сборную Марокко. 24-летний футболист получил вызов в африканскую команду на предстоящие товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, которые состоятся в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба сборной. Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к кандидатуре хавбека.

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Напомним, Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. За сборную Испании атакующий игрок сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда «Фурия Роха» разгромила сборную Литвы со счётом 4:0, а полузащитник отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Диас провёл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.