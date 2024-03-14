В Сербии Галицкого сравнили с Доктором Зло

Сербское издание Soccer Sportal после увольнения тренера Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» сравнило владельца клуба Сергея Галицкого с Доктором Зло.

«В комедии «Остин Пауэрс» есть герой, которого зовут Доктор Зло. Сверхбогатый олигарх и владелец злой международной корпорации, который тратит деньги только на удовлетворение своих эксцентричных потребностей. Ходят слухи, что Галицкому не нравилось, как играет команда, несмотря на то, что она выиграла осеннюю часть чемпионата впервые с момента своего основания», — говорится в статье.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».