Быстров: Промес — не преступник, пока его не посадили в тюрьму

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» высказал мнение о ситуации вокруг нападающего «красно‑белых» Квинси Промеса, отметив, что его нельзя считать преступником.

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Промеса в среду арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. В феврале суд Амстердама признал игрока виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения, на это решение защита Промеса подала апелляцию. Летом прошлого года 32‑летний нидерландец получил 18 месяцев тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

— Он никакой не преступник, пока официально не объявили и его не посадили в тюрьму. Во‑вторых, всегда люди будут делиться на два лагеря — одни за, другие против, — сказал Быстров в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В четверг пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил «Матч ТВ», что пока неясно, будет ли футболист экстрадирован на родину.