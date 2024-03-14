Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии на мартовские матчи

Сразу четыре футболиста из Российской Премьер-Лиги вызваны в сборную Колумбии на мартовские товарищеские матчи с Испанией и Румынией, сообщает пресс-служба южноамериканской команды. В список, состоящий из 26 игроков, попали нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Маттео Кассьерра («Зенит»), а также полузащитники Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва) и Кевин Кастаньо («Краснодар»).

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Отметим, что главный тренер колумбийцев Нестор Лоренцо также вызвал в сборную таких звёзд, как Давида Оспину («Ан-Наср»), Хамеса Родригеса («Сан-Паулу) и Луиса Диаса (»Ливерпуль").

Напомним, в пятницу, 22 марта сборная Колумбии сыграет с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. Через несколько дней, 26 марта, колумбийцы сразятся с национальной командой Румынии (22:15 мск).