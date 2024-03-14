Страхиня Эракович высказался о предстоящем матче между Россией и Сербией.
Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене» в 20:00 по московскому времени.
«21 марта играем против сборной России в Москве, и я очень жду этого матча. Я уверен, что это будет великолепное зрелище. Я убежден, что будет царить дружеская атмосфера, потому что мы знаем, что сербы и русские – братья, и точно будет прекрасная атмосфера», – сказал защитник сборной Сербии и «Зенита» Страхиня Эракович.
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