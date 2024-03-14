Мостовой: «Спартак» из-за Промеса не разгонят

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал сложившуюся вокург нападающего красно-белых Квинси Промеса ситуацию.

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«Я постоянно говорил, что мы не знаем нюансов и деталей дел Промеса, по всем слухам делать выводы сложно. Но самое страшное, если что-то действительно у Промеса будет. Это ужасно и страшно. Вопрос решится по любому, но другое дело, что он уедет и о нём забудут. Самое страшное, что это касается человека. Виновен, не виновен пусть решают там, но, если так долго длится дело, значит что-то есть. «Спартак» был, есть и будет, команда останется. Не разгонят же «Спартак» из-за того, что произошло с Промесом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.