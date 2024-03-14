Абаскаль прокомментировал слухи о возможной отставке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире «Матч ТВ» прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

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14 марта «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

— Как оцените поле сегодня?

— Я оцениваю другие вещи. Мы еще не знаем, нужно смотреть по ходу встречи. Потому что мы не успели его как следует опробовать. Если федерации дала добро на проведение матча, то поле соответствует требованиям.

— Пишут, что результат матча с «Оренбургом» может сказаться на вашей работе.

— Чем больше говорят, тем лучше. Пусть говорят, а мы будем делать свою работу, — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Первая игра между командами прошла в ноябре 2023 года и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Оренбурга».