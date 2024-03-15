Хиддинк двумя словами охарактеризовал дело Промеса

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

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«Справедливость восторжествует... Вы должны знать, что такое справедливость», — приводит слова Хиддинка «СЭ».

В Нидерландах Промес был приговорен к 7,5 годам лишения свободы: 6 лет за контрабанду наркотиков, 1,5 года за нанесение ножевых ранений.

Промес был задержан в аэропорту Дубая перед вылетом «Спартака» Россию. В ОАЭ красно-белые проводили сборы во время зимней паузы.

В данный момент голландский футболист продолжает находиться ОАЭ.

«Спартак» провел без Промеса три матча. Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и проиграли «Факелу» (0:2) в РПЛ, а также обыграли «Оренбург» (3:1) в Кубке России.

Контракт 32-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.