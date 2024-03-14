Промеса экстрадируют в Нидерланды

В дубайской адвокатской конторе Noura Almaazmi Advocates & Legal Consultants рассказали об условиях экстрадиции легионера «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Комментарий приводит Sport24.

«В таких случаях, если другая страна запросила экстрадицию, то в 90 процентах случаев будет выдача человека в то государство, которое сделало запрос», — заявили в организации.

Отмечается, что в ситуации футболиста нет причин отказывать Нидерландам в экстрадиции.

В адвокатской конторе добавили, что процесс идет медленно из-за большого количества бюрократических процедур и Рамадана. Предположительно, Промеса экстрадируют в течение двух-трех месяцев.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов для дальнейшей экстрадиции. 32-летнего нападающего взяли под стражу.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В Нидерландах ему суммарно грозит 7,5 года тюрьмы за нападение на брата и контрабанду наркотиков.