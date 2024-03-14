"Спартак" уверенно переиграл "Оренбург" и прошел в полуфинал Кубка России

«Спартак» после первого проигранного матча с «Оренбургом» смог не только восстановить паритет, но и пройти в следующий раунд в ответном противостоянии. «Спартак» в рамках ответного матча четвертьфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России принимал на домашнем стадионе «Лукоил Арена» «Оренбург». Напомним, что в первом матче «Оренбург» смог на своем поле переиграть «Спартак» со счетом 1:0.

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Начало ответного противостояния было не за «красно-белыми», на 10-й минуте Бабич отправил мяч в собственные ворота. Лишь ближе к концу первого тайма Соболев с передачи Медины восстановил паритет в этом матче. Уравнять ситуацию по результату двух матчей «Спартаку» удалось лишь на 65-й минуте, Зиньковский после паса Хлусевича смог уровнять счет этого противостояния. А спустя еще три минуты Бабич реабилитировался за ошибку в начале матча и смог отправить мяч в сетку ворот противника.

Таким образом, «Спартак» переиграл «Оренбург» со счетом 3:1 (3:2 – общий счет) и пройти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.