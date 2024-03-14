Футболист "Спартака" дозаявлен в сборную Сербии на матч с россиянами

Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич дозаявлен в состав сборной Сербии на матчи в марте. Об этом Бабич сообщил ТАСС.

© ФК "Спартак"

"Как отреагировал на отсутствие в составе сборной? Я в составе, было обновление. Я поеду в национальную команду", - сказал Бабич.

Бабич вошел в расширенный состав сборной Сербии на мартовские матчи, 11 марта пресс-служба Футбольного союза Сербии сообщила, что защитник "Спартака" не вошел в окончательный состав.

21 марта сборная Сербии в Москве проведет товарищеский матч с командой России, встреча пройдет на московской "ВТБ-Арене". 25 марта сербы сыграют в гостях с командой Кипра.