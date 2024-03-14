"Фиорентина" прошла в 1/4 финала Лиги конференций

Завершился очередной матч лиги конференций, в рамках которого «Фиорентина» сражалась против «Маккаби Хайфа». Сегодня, 14 марта, на стадионе «Артемио Франки» местная «Фиорентина» принимала «Маккаби Хайфа» в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Напомним, что это была ответная встреча, в первой «фиалки» смогли одержать победу над оппонентом со счетом 4:3.

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В этот раз такой же голевой феерии не произошло, хозяева открыли счет лишь в начале второго тайма, отличился Барак. Гости ответили голевой атакой лишь за две минуты до завершения основного времени матча. Таким образом, коллективы сыграли вничью со счетом 1:1 (5:4 – общий счет) и «Фиорентина» прошла в следующий раунд.