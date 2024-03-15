Тренер «Зенита» рассказал об адаптации новичков из Бразилии

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил «Матч ТВ», что адаптация бразильских новичков клуба проходит на хорошем уровне.

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Бразильцы Педро, Артур и Нино перешли в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

— Как оцените адаптацию Педро, Артура и Нино?

— Идет хорошая адаптация. Ребята быстро влились в команду и показывают хорошую игру. Мы ими довольны. Они добавили в игре то, что нам было нужно, — сказал Оливейра «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ по итогам 20 туров, набрав 40 очков.