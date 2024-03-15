Тренер «Зенита» рассказал об адаптации новичков из Бразилии

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал об адаптации новичков клуба из Бразилии
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил «Матч ТВ», что адаптация бразильских новичков клуба проходит на хорошем уровне.
Бразильцы Педро, Артур и Нино перешли в «Зенит» в зимнее трансферное окно.
— Как оцените адаптацию Педро, Артура и Нино?
— Идет хорошая адаптация. Ребята быстро влились в команду и показывают хорошую игру. Мы ими довольны. Они добавили в игре то, что нам было нужно, — сказал Оливейра «Матч ТВ».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ по итогам 20 туров, набрав 40 очков.