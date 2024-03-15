Игроки «Барселоны» не хотят получить «Ман Сити» в соперники в Лиге чемпионов.

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Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии «Барселона» может сыграть с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Реалом», «ПСЖ», «Баварией», «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

Игроки и тренеры «Барселоны» обсуждали, с кем им больше всего хотелось бы встретиться на этой стадии, и сошлись во мнении о наименее желаемом сопернике. Это «Манчестер Сити», пишет Mundo Deportivo.

Нежелание получить в соперники «горожан» связано с высоким уровнем состава, которым руководит Пеп Гвардиола. Атаку считают такой мощной, что будут рады избежать встречи с ней. Есть и другая причина: в раздевалке считают, что Гвардиола может быть дополнительно мотивирован на матч с «Барселоной».