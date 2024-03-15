«Реал» не хочет играть с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ

«Реал» не хочет получить «ПСЖ» в соперники в Лиге чемпионов.

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Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии «Реал» может сыграть с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Барселоной», «ПСЖ», «Баварией», «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

Как пишет Relevo, наименее желаемый соперник для «Реала» на этой стадии турнира – это «ПСЖ». Если бы у «Мадрида» была такая возможность, то клуб сделал бы все, чтобы избежать этой встречи.

Это связано с тем, какой шум поднимется в медиа вокруг потенциального перехода Килиана Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, который может состояться летом. Кроме того, у руководителей «Мадрида» и «ПСЖ» очень плохие отношения. В связи с этим они хотели бы избежать лишней встречи.

Также есть опасения спортивного толка. В «Реале» ожидают, что в случае встречи у Мбаппе будет особая мотивация, так как он хочет покинуть «ПСЖ», выиграв Лигу чемпионов.

Отмечается, что «Реал» продолжает работать над переходом Мбаппе, но о трансфере не планируют объявлять до завершения сезона.