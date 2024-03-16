«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче второго тура женской Суперлиги

Московское «Динамо» на своем поле одержало победу над столичным «Локомотивом» в матче второго тура чемпионата России по футболу среди женских команд.

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Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «бело‑голубых».

Голы забили Фаузия Нажэмба, Кайлан Уильямс и Кристина Комиссарова. В следующем матче «Динамо» дома сыграет с петербургским «Зенитом», а «Локомотив» примет «Краснодар».

Ранее в субботу красноярский «Енисей» дома обыграл казанский «Рубин» — 3:1. Трансляции матчей женской Суперлиги смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.