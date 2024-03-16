Иностранный тренер объяснил, почему отказался возглавить «Спартак»

Наставник португальской "Браги" Артур Жорже объяснил, почему отказался сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера российского "Спартака", отметив, что привязан к своей нынешней команде. Его слова приводит Jornal de Notícias.

"Это проект всей моей жизни, и для меня это важнее денег. Мы с теми, кто поверил в меня, очень хотим продолжать этот проект", - заявил Жорже.

Под руководством Жорже "Брага" идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, уступая только "Спортингу", "Бенфике" и "Порту". В активе команды 50 очков после 25 туров, от лидирующего "Спортинга" ее отделяет 12 баллов.

Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский "Кадис".

10 марта "Спартак" всухую проиграл воронежскому "Факелу" в "Лужниках" со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.