«Болонья» вырвала победу у «Эмполи» в матче Серии А

«Болонья» одержала победу над «Эмполи» в матче 29‑го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Эмполи и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч в компенсированное время забил Джованни Фаббиан. «Болонья» с 54 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Эмполи» (25) идет 17‑м. В следующем матче «Болонья» примет «Салернитану» 1 апреля, в этот же день «Эмполи» сыграет в гостях с «Интером». Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на каналах группы «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат Италии. 2023-24. Тур 29 «Эмполи» (Эмполи) — «Болонья» (Болонья) — 0:1 (0:0) Гол: Фаббиан, 90 (ВИДЕО).

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