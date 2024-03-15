Стало известно, кто с кем сыграет в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024, а также турнирной сетки следующей стадии турнира.

В полуфинале между собой встретятся победитель второй пары 1/4 финала («Атлетико» — «Боруссия» Д) и четвёртой («ПСЖ» — «Барселона»). Параллельно между собой сыграют и оспорят право на выход в финал победитель третьей пары («Реал» — «Манчестер Сити») и первой («Арсенал» — «Бавария»).

Напомним, первые матчи четвертьфинала ЛЧ сезона-2023/2024 пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.