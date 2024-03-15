Председатель правления «Зенита» отреагировал на жеребьевку КР

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жеребьёвку 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубым предстоит встретиться со «Спартаком». Функционер иронично сказал, что красно-белые «попали» по результатам жеребьёвки.

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«Зенит» попал на «Спартак» в полуфинале Кубка России? Это «Спартак» попал», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.