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Игорь Акинфеев: видимо, меня прокляли на Хэллоуин

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не может выделить пятёрку лучших своих еврокубковых матчей.

Акинфеев: видимо, меня прокляли на Хэллоуин
© Чемпионат.com
«Пять лучших своих матчей в еврокубках не назову. Я всегда только один называю — с «Арсеналом» в 2006 году, после которого моя серия в Лиге чемпионов и началась. Это был не мой лучший матч, а лучшие ворота у нас тогда были, всё их облетало. Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял. Слава богу, что я на ту серию спокойно реагировал. Да, временами задевало. Но я прекрасно понимал, что в каждом матче все ждут, когда я пропущу, чтобы меня обосрать», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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