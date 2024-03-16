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Стал известен рейтинг самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков английской Премьер-Лиги по итогам промежуточного обновления. Данный список возглавил норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Стал известен рейтинг самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt
© Чемпионат

Самые дорогие игроки АПЛ по версии Transfermarkt:

1. Эрлинг Холанд (€ 180 млн, «Манчестер Сити»).

2-3. Букайо Сака (€ 130 млн, «Арсенал»).

2-3. Фил Фоден (€ 130 млн, «Манчестер Сити»).

4-5. Деклан Райс (€ 110 млн, «Арсенал»).

4-5. Родриго Эрнандес (€ 110 млн, «Манчестер Сити»).

6. Мартин Эдегор (€ 95 млн, «Арсенал»).

7. Хулиан Альварес (€ 90 млн, «Манчестер Сити»).

8. Бруно Гимарайнс (€ 85 млн, «Ньюкасл»).

9-14. Вильям Салиба (€ 80 млн, «Арсенал»).

9-14. Габриэл Мартинелли (€ 80 млн, «Арсенал»).

9-14. Мойсес Кайседо (€ 80 млн, «Челси»).

9-14. Энцо Фернандес (€ 80 млн, «Челси»).

9-14. Рубен Диаш (€ 80 млн, «Манчестер Сити»).

9-14. Бернарду Силва (€ 80 млн, «Манчестер Сити»).

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