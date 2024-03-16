Стал известен рейтинг самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков английской Премьер-Лиги по итогам промежуточного обновления. Данный список возглавил норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Самые дорогие игроки АПЛ по версии Transfermarkt:
1. Эрлинг Холанд (€ 180 млн, «Манчестер Сити»).
2-3. Букайо Сака (€ 130 млн, «Арсенал»).
2-3. Фил Фоден (€ 130 млн, «Манчестер Сити»).
4-5. Деклан Райс (€ 110 млн, «Арсенал»).
4-5. Родриго Эрнандес (€ 110 млн, «Манчестер Сити»).
6. Мартин Эдегор (€ 95 млн, «Арсенал»).
7. Хулиан Альварес (€ 90 млн, «Манчестер Сити»).
8. Бруно Гимарайнс (€ 85 млн, «Ньюкасл»).
9-14. Вильям Салиба (€ 80 млн, «Арсенал»).
9-14. Габриэл Мартинелли (€ 80 млн, «Арсенал»).
9-14. Мойсес Кайседо (€ 80 млн, «Челси»).
9-14. Энцо Фернандес (€ 80 млн, «Челси»).
9-14. Рубен Диаш (€ 80 млн, «Манчестер Сити»).
9-14. Бернарду Силва (€ 80 млн, «Манчестер Сити»).