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Акинфеев высказался о совете Карпина российским игрокам уезжать в Европу

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о совете главного тренера сборной России Валерия Карпина российским молодым игрокам уезжать в Европу. По мнению Акинфеева, российские футболист мало востребованы в Европе.

Акинфеев высказался о совете Карпина российским игрокам уезжать в Европу
© Чемпионат.com
«Валерий Георгиевич так думает. Мне-то что? Если есть предложение – пусть уезжают. Но я что-то не вижу, чтобы у кого-то куча вариантов была. Надо наш футбол развивать, а потом об остальном думать», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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