В «Барселоне» прокомментировали результаты жеребьевки 1/4 финала ЛЧ

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался относительно результатов жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, где сине-гранатовым предстоит сыграть с «ПСЖ».

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«У нас есть Ламин Ямал, сильный состав и тренер, у которого есть вера. Это будет очень хороший матч на выбывание. Также у них отличный тренер. Мы не хотели встретиться с «Манчестер Сити», а они не хотели с нами. Мы обсуждали эту ситуацию с Чики (Чики Бегиристайн — спортивный директор «Манчестер Сити», ранее работавший в «Барселоне». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Юсте Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что грядущим летом «ПСЖ» предпримет попытку приобрести 16-летнего вингера каталонского клуба Ламина Ямала. Сообщалось, что парижане готовы предложить за испанского футболиста € 200 млн.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится в Париже 9 апреля, ответная игра пройдёт в Барселоне 16 апреля.