Представитель Дзюбы прокомментировал незабитый пенальти в матче с «Балтикой»

Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил «Матч ТВ», что не видит ничего трагичного в незабитом пенальти в кубковом матче с «Балтикой».

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«Локомотив» в четверг в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России проиграл «Балтике» — 1:1 (по пен. 6:7). Дзюба не смог реализовать 11‑метровый удар в послематчевой серии.

— «Локомотив» уступил «Балтике», Дзюба не забил решающий пенальти. Трагедия?

— Понятно, что пенальти — это лотерея. Все переживали и хотели, чтобы и Дзюба его забил, и Сергей Пиняев. И в основное время команда могла всё решить, но случилось как случилось. Очевидно, что все вчера были расстроены, Артем — конечно, тоже.

Чисто статистически Артем был одним из лучших на поле, все выкладки об этом говорят. У него больше всего выигранных единоборств в команде, по технико‑тактическим действиям он в топ‑3 и первый среди атакующих игроков. Поэтому вдвойне обидно, что проведя неплохой в целом для себя матч, случилась такая досадная неудача в серии пенальти. Но, думаю, ничего смертельного в этом нет. Не стал бы говорить о трагедии. Нужно всем сейчас всем сплотиться и работать на благо команды, — сказал Гольдман корреспонденту «Матч ТВ».

Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Локомотив» продолжит выступление во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом».