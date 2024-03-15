Акинфеев: меня растоптали после сезона-2014/2015

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своих эмоциях после сезона-2014/2015.

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«Я понимал – меня растоптали. Но я не хотел, чтобы по мне дальше продолжали ходить. Пришлось ещё сильнее работать, доказывать, что с Кореей была просто ошибка. Естественно, у меня куча мыслей была в голове. Но в какой-то момент понял – я это всё вытерплю», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в сезоне-2014/2015 Акинфеев принял участие в 39 матчах во всех соревнованиях в составе красно-синих, 12 из которых он отыграл «на ноль», но пропустил 42 гола.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.