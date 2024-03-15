Акинфеев ответил на вопрос, пожмет ли руку Веллитону при встрече

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, пожмёт ли он руку бывшему нападающему столичного «Спартака» Веллитону, во время столкновения с котором в 2011 году он получил разрыв крестообразной связки.

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