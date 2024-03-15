Футболист «Локомотива» Тикнизян избежал серьезной травмы

Медицинское обследование футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна выявило незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе московского клуба.

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Тикнизян получил травму и был заменен в ответном четвертьфинальном Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с калининградской «Балтикой» — 1:1 (6:7 — по пен.). После игры главный тренер москвичей Михаил Галактионов сообщил, что замена связана с повреждением задней поверхности бедра. Из‑за травмы защитник пропустит мартовский сбор национальной команды Армении.