Футболист «Локомотива» Тикнизян избежал серьезной травмы
Медицинское обследование футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна выявило незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе московского клуба.
Тикнизян получил травму и был заменен в ответном четвертьфинальном Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с калининградской «Балтикой» — 1:1 (6:7 — по пен.). После игры главный тренер москвичей Михаил Галактионов сообщил, что замена связана с повреждением задней поверхности бедра. Из‑за травмы защитник пропустит мартовский сбор национальной команды Армении.
— По результатам МРТ у Тикнизяна выявлено незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра. В ближайшие недели планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения игрока в строй, — сообщили в пресс‑службе «Локомотива».