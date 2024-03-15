Уткин отреагировал на итоги жеребьевки 1/4 финала ЛЧ

Известный российский журналист Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024

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«Какая удача, что мы увидим 2 игры «Реала» с «Сити»!», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Восемь лучших команд европейского футбола нынешнего сезона узнали своих следующих соперников.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года.