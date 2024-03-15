Стало известно местоположение Промеса в ОАЭ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, который взят под стражу в Дубае (ОАЭ) содержится в полицейском управлении недалеко от аэропорта. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Промес точно не находится в тюрьме «Аль-Авир», в которой есть специальное отделение для ожидающих экстрадиции.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.