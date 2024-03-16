В РПЛ отреагировали на дебютный гол Захаряна в составе «Реала Сосьедад»

Пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) отреагировала на дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реала Сосьедад».

«Есть первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад». Вернулся после травмы и забил в чемпионате «Кадису». Ну теперь пойдёт дело», — говорится в сообщении в телеграм-канале РПЛ.

Напомним, матч 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Кадис» завершился победой клуба из Сан-Себастьяна со счётом 2:0. Второй гол басков записал на свой счёт 20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, для которого этот забитый мяч стал дебютным в составе испанской команды.

Всего на счету Захаряна 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.