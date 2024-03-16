Захарян забил первый гол за испанский "Реал Сосьедад"

Российский полузащитник Арсен Захарян забил первый мяч в составе испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад".

Футболист отличился в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании против "Кадиса". Россиянин вышел на поле на 66-й минуте. После гола Захаряна счет стал 2:0 в пользу "Реал Сосьедад".

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" летом 2023 года. До этого он провел 30 матчей за команду различных турнирах и сделал 1 голевую передачу.

5 марта Захарян не попал в состав "Реал Сосьедад" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста. Позднее он также пропустил игру чемпионата Испании с "Гранадой" (3:2).

При этом 11 марта Захарян впервые вошел в состав сборной России после перехода в "Реал Сосьедад", учебно-тренировочный сбор национальной команды начался в подмосковном Новогорске 14 марта, игрок приедет в расположение команды в выходные.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта - с парагвайцами, обе встречи пройдут на "ВТБ-Арене" в Москве и начнутся в 20:00 мск.