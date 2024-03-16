Захарян на испанском обратился к фанатам «Реал Сосьедад» после дебютного гола

Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян на испанском языке обратился к поклонникам команды после своего дебютного гола в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" (2:0). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды.

"Спасибо за поддержку. Очень рад победе и отличному голу. Вперед, "Реал", — сказал Захарян после матча.

Футболист отличился на 68-й минуте с передачи Брайса Мендеса спустя две минуты после выхода на замену.

19 августа 2023 года "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против "Лас-Пальмас", появившись на поле на 75-й минуте.

23 февраля Захарян в матче чемпионата Испании неудачно столкнулся с соперником, из-за чего получил повреждение правой руки. Сразу после матча он не мог одеться самостоятельно, однако позднее выяснилось, что травма не была серьезной, игрок быстро восстановился, однако пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:2).

В таблице испанского чемпионата "Реал Сосьедад", имеющий в активе 46 очков, после победы в 29-м туре располагается на шестой строчке, а "Кадис", набравший 22 очка, остается в зоне вылета, занимая 18-е место.