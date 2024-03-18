Капитан «Зенита» высказался о принципиальности противостояния со «Спартаком»

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о принципиальности матчей с московским «Спартаком». По его словам, матчи с красно-белыми всегда являются особенными для сине-бело-голубых. Сантос отметил, что при подготовке к «Спартаку» важна каждая деталь.

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«Это то соперничество, которое не просто не оставляет тебя равнодушным. Оно даёт ощущение того, какая история стоит за этим противостоянием. Для нас это всегда особенные матчи. Именно поэтому при подготовке к „Спартаку“ важна каждая деталь — вплоть до сна, питания и всего остального. Ты должен учесть все детали, чтобы быть максимально готовым — выйти на поле в назначенный час, показать свою лучшую игру и, конечно же, с божьей помощью победить», — приводит слова Дугласа Сантоса «РИА Новости Спорт».

Напомним, после зимнего перерыва «Зенит» и «Спартак» уже встречались в матче 19-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0. В апреле командам также предстоит сыграть на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.