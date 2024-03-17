Зиньковский отреагировал на слухи о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

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«Вы же понимаете, в каком клубе мы работаем. Про «Спартак» большое количество новостей, не всегда верных. А половина, наверное, выдуманных. Мы работаем, мы профессионалы, стараемся принести максимум», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.