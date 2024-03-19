На матче «Атлетико» и «Барселоны» разразился крупный скандал

Болельщики «Атлетико» негативно отреагировали на прибытие Жоау Феликса, играющего в аренде за «Барселону», в Мадрид на очный матч команд в 29-м туре Ла Лиги.

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У стадиона «Метрополитано», где каталонцы разгромили «матрасников» (3:0), фанаты хозяев оплевали доску, встроенную в плитку Жоау Феликса. Также они сожгли его футболку, в которой он выступал ранее за «Атлетико».

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Напомним, в текущем сезоне португальский нападающий провёл за «Барселону» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 64 очка. «Атлетико» расположился на пятом месте, имея 55 очков.