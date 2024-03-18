ЦСКА предложил около €650 тыс. за 19-летнего нигерийца

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении вингера нигерийского «Ремо Старс» Олувашолы Огунданы, выступающего на правах аренды за бразильский «Фламенго» до 20 лет. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, армейцы предложили клубу из Нигерии около € 650 тыс. за 70% прав на 19-летнего нигерийца. Отметим, что по арендному соглашению между «Ремо Старс» и «Фламенго» бразильский клуб может выкупить 70% прав на игрока за € 415 тыс.

Отмечается, что в ближайшее время «Фламенго» должен сообщить, заинтересованы ли они в реализации опции выкупа по контракту, чтобы сохранить нападающего.

Правый вингер стал обладателем Кубка Либертадорес U20 в составе молодёжной команды «Фламенго».