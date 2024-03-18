Адвокат заявил о негативных последствиях экстрадиции Промеса

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что в ОАЭ могут отклонить запрос Нидерландов об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, поскольку это решение может повлечь за собой негативные последствия. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот запрос могут отклонить по любым основаниям, в том числе и в связи с тем, что выдача Промеса Нидерландам, c учетом взаимоотношений ОАЭ с Россией, может повлечь негативные политические моменты для самой страны, поскольку это лицо представляет интересы для российской команды», — заявил Бушманов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.