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Адвокат Бушманов: экстрадиция Промеса может повлечь негативные последствия

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что в ОАЭ могут отклонить запрос Нидерландов об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, поскольку это решение может повлечь за собой негативные последствия. Его слова приводит РИА Новости.

Адвокат заявил о негативных последствиях экстрадиции Промеса
© РИА Новости
«Этот запрос могут отклонить по любым основаниям, в том числе и в связи с тем, что выдача Промеса Нидерландам, c учетом взаимоотношений ОАЭ с Россией, может повлечь негативные политические моменты для самой страны, поскольку это лицо представляет интересы для российской команды», — заявил Бушманов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

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