Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Посмотрим в 2026 году. Дай бог, все будет хорошо со здоровьем. Думаю, так оно и будет. Все-таки я очень много работал над этим, много тренируюсь. Не думаю, что в 36 лет могу легко закончить. Может быть, в 40», – приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

Контракт Лодыгина с «Панатинаикосом» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего вратаря в 400 тысяч евро.

В 15 матчах этого сезона российский вратарь пропустил девять голов и восемь раз сыграл на ноль.

После 27 туров «Панатинаикос» с 59 очками занимает третье место в чемпионате Греции. Выше располагаются «ПАОК» (60 очков) и «АЕК» (62 очка).

В следующем туре команда Лодыгина примет «ПАОК». Матч пройдет 31 марта.